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Yasağın sona ermesinin ardından polis ekipleri vatandaşları uyardı

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İzmir'de polis ekipleri işlek yerlerde denetim yaptı.

13.04.2020 02:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:29
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İzmir'de polis ekipleri işlek yerlerde denetim yaptı.
Bakanlık tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu kapsamda kentin işlek noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, yaş, kimlik ve ehliyet denetimi yapıldı. Ekipler, vatandaşları gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Kent sakinlerinin fazla yoğunluk oluşturmadan benzinliklere gittiği de görüldü.
Ayrıca, ekiplerce yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağı süresince yasağa uymayan 17 kişiye adli, 1223 kişiye idari işlem yapıldı.
Toplamda 2 milyon 460 bin lira para cezası uygulandı. Yasağın sona ermesinin ardından polis ekipleri vatandaşları uyardı

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel
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