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Kuzenini öldüren kişinin, Müge Anlı'nın programına bağlandığı ortaya çıktı!

Müge Anlı'nın programında gönül ilişkisi yaşadığı Zehra Özkan'ın kaybolmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Ramazan Ç, Özkan'ı 14 kez bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

14.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:24

'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan'ın o dönem gönül ilişkisi yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın şüphelisinin ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanıp, "Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" dediği ortaya çıktı.

"KAYBOLMASIYLA İLGİM YOK" DEMİŞTİ

Zehra Özkan'a aşık olduğunu dile getiren katil zanlı gözaltına alındıktan sonra ekip otosunda Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Daha önce ATV'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp dosyası araştırılan Zehra Özkan'ı bıçaklayarak ormanlık alana attığını itiraf eden Ramazan Ç'nin, programda, Zehra Özkan'ın kayıp olmasıyla kendisinin ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

"AİLEMİ DAĞITMAK İSTEDİ"

Cep telefonunun ekran kilidini 'Z' harfi ile açtığını belirten Ramazan Ç, "Telefonu elime her aldığımda aklıma Zehra geliyordu" dedi. Ramazan Ç, fotoğrafı gösterilen ormandaki kadın cesedinin Zehra Öztan'a ait olduğunu söyledi. Ramazan Ç. gazetecilerin "Niçin öldürdünüz?" sorusuna da " Benim ailemi dağıtmak istedi. Ben engel oldum. Ben onu çok seviyordum." yanıtını verdi.

CESEDE SARILIP, BAŞINDA AĞLAMIŞ

İfadesinde Zehra Özkan'ı kaç sefer bıçakladığını bilmediğini öne süren Ramazan Ç. "Zehra'yı defalarca bıçakladım. Bıçağı dört sefer vurduğumu biliyorum, gerisini hatırlamıyorum. Zehra can çekişirken ona sarılıp, ağladım. Boğazımı kesip, ölmek istedim. Çocuklarım aklıma gelince vazgeçtim. Daha sonra arabayla oradan ayrıldım. Zehra'nın arabadaki valizde bulunan eşyalarını da yaktım. Ben onu çok seviyordum." diye konuştu.

Kuzenini öldüren kişinin, Müge Anlı'nın programına bağlandığı ortaya çıktı!

Müge Anlı, Konya, 3. Sayfa, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
123:Bu Müge, Esra programları yüzünden evdekini birgün çok fena hırpalicem, eve geliyom tüm bulaşıklar duruyor yemek yok, çocukla ilgilenme yok. Söyleyin siz ne yaparsınız bu aptal programları izleyene, laftan anlamayana!
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DJ BORİS BREJCHA:HERKES YANINDAKİNE DİKKAT ETSİN.
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ADINI YAZ Y:Sevmek çok güzel bir duygudur. sevilmekte ama bu insan ne olduğunu bile bilmemiş. bilen sevdiğinin hayatını elinden almaz ne olursa olsun bağışlar. işte ben buna gerçek sevgi derim. . .
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ADA:ikiside hak ettikleri yerde
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DÜNYA:karaktersiz, insan sevdiğine bu zulmü yaparmı? ilişkin başlı başına hata zaten Allah bu denli yaşantılardan korusun
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VİCDAN:nasıl bir sevgi , nasıl bir vahşet. . . . Allah kahretsin böyle insanları.
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ENES BATUR ÇATUR ÇUTUR:müge ablacım her gün sigara içerken keyf çatarken seni izliyorum arkadaşlar ise ve olayları çözmenize bizde katkı sağlamaya çalışıyoruz.
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BAHS ETMEK İSTEMİYORUMDA:valla mügecim allah böyle senin gibi güzel ve anlayışlı insanlar karşımıza çıkartır inşallah allah seni ailene bağışlasın amin
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