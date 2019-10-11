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Yasak aşk haberleriyle gündeme gelen Tuba Ünsal, Behzat Ç.'nin oyuncusu ile yakalandı

Oyuncu Tuba Ünsal, Behzat Ç.'nin Hayalet'i İnanç Konukçu ile kol kala yakalandı. Aşırı alkollü olduğu görülen ikili "Aramızda bir şey yok" diyerek gazetecileri uyardı.

11.10.2019 13:54

İş adamı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan ve birçok kesimin tepkisini çeken Tuba Ünsal, Behzat Ç.'nın yıldız oyuncusuyla yakalandı. Dizinin Hayalet'i İnanç Konukçu ile bir mekanda eğlenen Ünsal, çıkarken oyuncu ile kol kola yakalandı.

KOL KOLA OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, İnanç Konukçu'nun koluna girmiş mekandan çıkarken bir anda patlayan flaşlarla neye uğradıklarını şaşıran Tuba Ünsal ve İnanç Konukçu'nun ayakta durmakta zorluk çekecek kadar alkollü olmaları dikkatlerden kaçmadı.

"SALAK SALAK SORULAR SORMAYIN"

Konuşmakta güçlük çeken iki oyuncudan İnanç Konuk, "Aramızda bir şey yok. Şimdi salak salak sorular sormayın" sözleriyle basın mensuplarını uyardı.

"BENİM KAÇ YILLIK ARKADAŞIM"

Yasak aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Ünsal ise "O benim kaç senelik arkadaşım" açıklamasını yaptı.

DUYMAMAZLIKTAN GELDİ

Ünsal, aşk yaşadığı evli iş adamı Caner Karaloğlu hakkındaki soruları ise duymamazlıktan gelerek gazetecilerden hızla uzaklaştı.

Yasak aşk haberleriyle gündeme gelen Tuba Ünsal, Behzat Ç.'nin oyuncusu ile yakalandı

İnanç Konukçu, Tuba Ünsal, Magazin

YORUMLAR(1)
ZİYA:bunlar normal yani, dostça eve gidiyorlar. . fakir fukara olsa o zaman laf ederdik. . ama bunlara diyecek bişey yok. .
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