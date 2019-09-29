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Yasak aşk yaşadığı konuşulan Beren Saat, gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti

Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat, dedikodulara sebep olan gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti.

29.09.2019 11:04

Aylardır şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat, hakkında ortaya atılan bir iddia ve gizemli fotoğraf bomba etkisi yaratmıştı. Saat, gündemi sarsacak bir itirafta bulundu.

İLK KEZ CEVAP VERDİ

Söz konusu fotoğraftaki kişinin Fransız DJ Maga olduğu ve oyuncunun ünlü DJ'le aşk yaşadığı konuşuluyordu. Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı. Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, konuyla ilgili yöneltilen soruya ilk kez cevap verdi.

"O BENDİM"

Nişantaşı'nda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Saat, Fransız DJ Maga ile fotoğraflarının çıkmasının hatırlatılması üzerine "Evet, o fotoğraftaki bendim" şeklinde yanıt verdi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Aşk iddialarını güçlendiren gelişmelerden sonra ise Kenan Doğulu henüz bir açıklama yapmadı.

Yasak aşk yaşadığı konuşulan Beren Saat, gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin

YORUMLAR(16)
ADINIZI YAZIN:Erkekler hiç aldatmaz değil mi? Özellikle evliyken çok ama çok sadık olurlar.
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NEVA:Erkek aldatmis bence ama bosamiyor , kadın artık vazgeçmiş bu evlilikten. Keşke bosanmak bu yollara sapacagina önce bosasaydi.
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0 0
DEMİR:utanmaz
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BİRCEYOKZ:Ahlaki değerleri zaten mualllak, ihanet etmesi beklenir
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YOK YOK:birleşmeyide ayrılmayıda bir türlü ögrenemedik.
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YUSUF ATAMAN:Rabbim bizlere salih bi imanla ölmeyi nasip etsin onlar için elbet yakico bi azap vardir ..ve biz bunlara sanatçı diyoruz gercekten allahtan korkan insan nikahi altinda olan bi insana ihanet etmez allah kenan doguluya sabir versin
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ADINIZI YAZIN:Bunların birbirlerini aldatmasi normal arasira değişiklik istiyorlar sonra bir birlerine dönüyorlar.Para bol olunca malum değişiklik kaçinilmaz
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7 2
YUSUF YUSUF:Boş yapma
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2 5
YAHYA:aşkı mennuyu oynamış normaldir o duyguları tatmasa dizide ne işi olurdu
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ZİYAA:Ahlaksız kadın birde gülüyor. Neyi bekliyorsun Kenan boşa şu kadını.
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