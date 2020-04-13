Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasak bitti, hayat normale döndü

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Denizli'de hayat normale döndü.

13.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:58
Yasak bitti, hayat normale döndü

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Denizli 'de hayat normale döndü. Sabah saatlerinde 48 saatlik yasağın ardından, esnaf kepenk açtı, evlerinden çıkan vatandaşlar işlerine gitti, trafik akışı ise normal seyrine döndü.İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Denizli'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Belediye otobüslerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hizmet vermeye başladığı kentte, vatandaşlar yasağın ardından işlerine gitti. 2 gün boyunca kapalı kalan iş yerleri de bu sabah kepenk açtı. Şehirdeki trafik akışı ise normal seyrine döndü. Banka ve ATM'lerin önünde yoğunlukların oluştuğu, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarını beklediği görüldü. Denizli Otogarı'nda kentteki ilçelere hareket eden minibüsler, seferlerine kaldığı yerden devam etti. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda güvenlik önlemlerini sürdürdü. Vatandaşlara, maskesiz dolaşmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Sabah, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› Güncel ››Yasak bitti, hayat normale döndü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:46: DHA DIŞ -ABD Hava Kuvvetleri'nden sağlık çalışanlarına teşekkür uçuşu - Haber 13:46: Kozan'da köpekler 2 koyunu telef etti - Haber 13:46: Ordu'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:46: Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu... - Haber 13:46: Sakarya'da gözetim süresi dolan 6 kişi evlerine gönderiliyor - Haber 13:33: Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi - Magazin 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler