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Yasak bitti, kuşadası'nda balıkçılar 'vira bismillah' deyip, denize açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balık avı yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı.

01.09.2019 19:20 Yasak bitti, kuşadası'nda balıkçılar 'vira bismillah' deyip, denize açıldı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balık avı yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de balıkçılar ile ava katıldı.
Balık avı yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte Kuşadası'ndaki balıkçılar 'Vira bismillah'  diyerek denize açıldı. Kuşadası Balıkçı Barınağı'ndan saat 06.00'da demir alan 22 metrelik balıkçı teknesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de yer alıp sezonun ilk balık avına katıldı. Balıkçı çizmesi ve yağmurluğu giyerek ava katılan Başkan Günel, dümene geçti, balıkçılarla ağ atıp, topladı. 5 saatlik avın sonunda Başkan Günel ve beraberindeki balıkçılar,  sardalya, karagöz ve mezgit başta olmak üzere toplam 14 ton balıkla döndü. Başkan Günel, avlanan balıkların kasalanmasına da yardımcı oldu.
'KASALARIMIZ BALIKLA DOLDU'
Kuşadası'nın sadece bir turizm ilçesi olmadığına dikkat çeken Günel, "Böyle bir mücadeleye çıkacak olan balıkçılarımızı sessiz sedasız, kimseden habersiz denize göndermek doğru değildi. Bu ilçenin belediye başkanı olarak balıkçılarımızı yalnız bırakmak istemedim. 'Vira bismillah' diyerek dualarımızla  birlikte denize açıldık. Sezonun ilk gününde çok şükür kasalarımız balık ile doldu. Bundan sonrası balıkçılarda. Vatandaşlarımız da balıkçılarımız da tuttulan balıklarla inşallah bereketli bir sezon geçirirler. Denizlerimizin bize sunduğu bu bereketi vatandaşımıza taşıyan eller dert görmesin. Hepimize, hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA

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