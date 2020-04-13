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Yasak bitti, Vanlılar sokaklara akın etti

Yasak bitti, Vanlılar sokaklara akın ettiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 10 Nisan akşamı başlayan 2 günlük sokağı çıkma yasağının bitmesiyle Van kent merkezinde büyük bir insan yoğunluğu oluştu.

13.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:15
Yasak bitti, Vanlılar sokaklara akın etti
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 10 Nisan akşamı başlayan 2 günlük sokağı çıkma yasağının bitmesiyle Van kent merkezinde büyük bir insan yoğunluğu oluştu. Sokaklara akın eden bazı vatandaşların, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uymayıp, maske takmadıkları görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'ın da içinde bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 10 Nisan akşamı 2 günlük sokağı çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Ancak yasağın bitmesiyle birlikte, bugün kent merkezinde insan yoğunluğu yaşandı. Cadde ve sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Polis araçlarından, caddelerde gezen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları anonsları yapıldı. Ancak polislerin tüm uyarılarına rağmen, bazı vatandaşların birbirine yakın mesafede yürüdükleri ve maske takmadıkları görüldü.
Öte yandan iki günlük sokağı çıkma yasağında sıkı denetimler yapan polis ekipleri, yasağı ihlal eden 726 kişiye 2 milyon 229 bin TL idari para cezası kesti. Yasak bitti, Vanlılar sokaklara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Van, Güncel
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