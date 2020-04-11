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Yasak devrede, vatandaş evinde

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İslahiye sokakları boşaldı.

11.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:19
Yasak devrede, vatandaş evinde
Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İslahiye sokakları boşaldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 şehirde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İslahiye ilçe merkezindeki fırın, tüpçüler ve temizlik personelleri haricinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. Yasak sebebi ile ekmek gibi ihtiyaçları olan vatandaşların 155, 156 ve 112 numaralarından aranması kaydı ile Sosyal Vefa Destek çalışanları tarafından adreslerine bırakılacağı belirtilirken camilerden yapılan anonslarla sokağa çıkma yasağı vatandaşlara hatırlatılıyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler: İslahiye, 3. Sayfa
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