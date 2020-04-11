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Yasak devrede, vatandaş evinde

Yasak devrede, vatandaş evinde Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İslahiye sokakları boşaldı.

11.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:20

Yasak devrede, vatandaş evinde

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İslahiye sokakları boşaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 31 şehirde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İslahiye ilçe merkezindeki fırın, tüpçüler ve temizlik personelleri haricinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. Yasak sebebi ile ekmek gibi ihtiyaçları olan vatandaşların 155, 156 ve 112 numaralarından aranması kaydı ile Sosyal Vefa Destek çalışanları tarafından adreslerine bırakılacağı belirtilirken camilerden yapılan anonslarla sokağa çıkma yasağı vatandaşlara hatırlatılıyor.

Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından ilçenin değişik yerlerinde görev alarak, denetim yapıyor

Yasak devrede, vatandaş evinde

Kaynak: İHA

Etiketler: İslahiye, 3. Sayfa
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