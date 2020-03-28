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Yasak dinlemeyen vatandaşlardan kimisi balık tuttu, kimisi de sahilde spor yaptı

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, getirilen yasaklara rağmen bu hafta sonu da Beykoz Çubuklu Sahili'nde balık tuttu.

28.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:24
Yasak dinlemeyen vatandaşlardan kimisi balık tuttu, kimisi de sahilde spor yaptı
Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, getirilen yasaklara rağmen bu hafta sonu da Beykoz Çubuklu Sahili'nde balık tuttu. Kimi vatandaşlar ise sahilde koşarak spor yaptı. Zabıta ekipleri de anons yaparak vatandaşları balık tutmamaları ve sahilde spor yapmamaları konusunda uyardı.

Dünyada olduğu kadar Türkiye 'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor, bazı konularda yasak ve kısıtlama getiriliyor. Fakat bazı vatandaşlar tüm tedbirlere rağmen sokağa çıkmaya devam ediyor. Bu hafta sonu da bazı vatandaşların Beykoz'da Çubuklu Sahili'ne gittiği görüldü. Bir vatandaş yasağa aldırmadan sahilde balık tuttu. Bazı vatandaşlar ise sahilde koşu yaparak spor yaptı. Zabıta ekipleri de sahil kesiminde anons yaparak vatandaşları balık tutmamaları ve sahilde spor yapmamaları konusunda uyardı.

Sahilde balık tutan vatandaş, "Bir kişi var bir tek ben tutuyorum. Evde çok sıkıldım dedim bir iki atayım, taze taze balığımı alayım. Belediyeler de bırakmıyorlar, uyarı yapıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Zabıta, Beykoz, Güncel

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