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Yasak dolayısı ile evinden çıkamayan minik Demir'e doğum günü sürprizi

Avcılar'da ailesinin sokağa çıkma yasağı nedeni ile doğum gününü kutlayamadıkları 4 yaşındaki Demir'e Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, doğum günü sürprizi yaptı.

11.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:41
Yasak dolayısı ile evinden çıkamayan minik Demir'e doğum günü sürprizi
Avcılar 'da ailesinin sokağa çıkma yasağı nedeni ile doğum gününü kutlayamadıkları 4 yaşındaki Demir'e Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, doğum günü sürprizi yaptı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs önlemleri kapsamında ilan ettiği sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gergili ailesi çocuklarının pasta talebini yerine getiremedi. Bunun üzerine Avcılar Belediyesinin Instagram hesabına mesaj atan anne Beste Gergili, "4 yaşında oğlum var. Onun bugün doğum günü. Tek istediği şey de çikolatalı doğum günü pastası. Belki siz bana yardımcı olursunuz?" diye yazdı.

Sahada çalışmaları denetleyen Başkan Turan Hançerli pastayı bizzat alarak Demir'e teslim etti. Hançerli pastayı teslim ederken şunları söyledi:

"Bugün 4. yaşına giren Demir, çikolatalı pasta istemiş. Ailesi de bu isteğini sosyal medyadan bana iletmiş. Hemen pastayı bulup sevgili Demir'e doğum günü sürprizi yaptık. Çikolatalı pasta ona, gülen gözlerindeki mutluluk da bana hediye oldu. İyi ki doğdun Demir..." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Turan Hançerli, Avcılar, Güncel
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