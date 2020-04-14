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Yasak dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşın tarlasını jandarma gübreledi

Yasak dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşın tarlasını jandarma gübreledi Kahramanmaraş'ta tarlasına gübre atması gereken 65 yaşındaki çiftçinin, yardıma jandarma ekipleri yetişti.

14.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:05
Yasak dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşın tarlasını jandarma gübreledi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta tarlasına gübre atması gereken 65 yaşındaki çiftçinin, yardıma jandarma ekipleri yetişti.
Afşin ilçesine bağlı Berçenek Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Dağlı, ekim yaptığı tarlasının gübre atma zamanı geldi. Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmayan Ali Dağlı, Vefa Sosyal Destek hattını aradı. Çiftçinin yardım talebi karşısında harekete geçen jandarma ekipleri, çiftçinin traktörünü kullanarak tüm arazisine gübre attı. Yasak dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşın tarlasını jandarma gübreledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Ali Dağlı, Jandarma, Genel
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