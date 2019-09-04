Yasak Elma 3. yeni sezon fragmanı yayımlandı! Ender öldü mü?

Halit ile Yıldız'ın arası Ender'in çabalarıyla bozulur. Ancak Ender, Kaya ile birlikte hayatına giren Şahika'nın sinsi oyunları ile tam anlamıyla tehlikeye girer. Yasak Elma yeni sezon fragmanı ise kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Yasak Elma son fragmanı …

YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE...

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ender'in yıllar önce Kaya'dan olan oğlu Yiğit, üvey annesinin ölümüyle gerçek annesini öğrenir. Yılların intikamını almak için harekete geçerek, Halit ile Kaya'nın şirketinde işe başlar. Bu sırada Kaya'nın gözünü güç bürümüş kardeşi Şahika ise Yiğit'in, Ender'in oğlu olduğunu anlar ve planında ona da yer verir. Ender, Yıldız'ı tehlike olarak görüp Halit ile arasının bozulmasına neden olsa da asıl risk Şahika'dır. Halit'in aklını başından alan Kaya'nın kız kardeşi, Ender'i açık açık tehdit eder. Ekrana gelen son bölümde kafasına aldığı darbeyle Ender'in boğazın soğuk sularına gömüldüğü görülse de kimin yaptığı yeni sezon bölümlerinde ortaya çıkacak.

YASAK ELMA YENİ SEZON FRAGMANI

Yayımlanan yeni sezon fragmanında; Yıldız'a arkadaşları, Ender'in kayıp olduğunu ve boğazın sularından sadece ayakkabısını bulabildiklerini ve intihar şüphesi olduğunu söylemeleri üzerine Yıldız şaşkınlığını gizleyemez. Boğaz'dan çıkan ayakkabı ile Erim kendini kaybeder. Aile Ender'in mezarını bile yapmıştır. Erim, olanlardan Yıldızı ve babasını sorumlu tutar. Yıldız ise hamiledir. Öte yandan Halit ile Şahika yakınlaşmışlardır. Şahika, Yiğit'e bir ilaç verir ve her sabah Erim'in suyuna eklemesini ister, istediği gibi de olur.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerde bulunduğu FOX'un başarılı yapımı Yasak Elma sezon finaliyle izleyiciyi merakta bırakmıştı. Yeni sezon ilk bölümü ise 9 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de ekranlarda olacak.