Yasak Elma 49. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma yeni sezon ilk bölümü 9 Eylül Pazartesi günü ekranlara geldi. Yeni bölümde sahne alan Ender, emellerine ulaşan Şahika'yı geri göndermek için nasıl bir yol izleyecek? Öte yandan Şahika, Yıldız gibi bir düşmana sahip olduğundan pişman olacak. Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

YASAK ELMA YENİ SEZON SON BÖLÜM İZLE…

YASAK ELMA 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Pazartesi akşamı FOX'ta ekrana gelen Yasak Elma 48. yeni bölümü geçtiğimiz akşam yayımlandı. Dizi sevenler, Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanını araştırırken, konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapılmadı.

48. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ender, gizemli şekilde biri tarafından boğazın serin sularına itildi. Uzun süre öldüğü düşünüldü ve onun için mezar bile yapıldı. Olanlardan Erim, Yıldız'ı eve getiren babasını suçlar. Ender, Yıldız'a karşı savaşsa da Yıldız herkese kaşı mücadele verir, ancak bu mücadeleden galip ayrılamaz, kendi köşesine çekilir. Ender ise ilerleyen zamanda asıl düşmanın Yıldız değil Şahika olduğunun geç farkına varır.

Ender'in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçer ve Argun'ların hayatı tamamen değişir. Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit'i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender'in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız'ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiş yanında Ender'i de getirmiştir.