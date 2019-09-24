Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma son bölüm izle

50. bölümü yayımlanan Yasak Elma dizisi 51. yeni bölümüyle 30 Eylül'de sevenleriyle FOX TV'de buluşacak. Şahika tam köşeye sıkıştı derken, Yıldız ile Ender'in ittifakı onu neredeyse hiç etkilemez. Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA 50. SON BÖLÜM İZLE…

51. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Pazartesi akşamı FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinin 51. bölüm fragmanı merak ediliyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender'in Şahika'yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim'in sağlığı için, Yıldız'a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika'nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Halit artık Yıldız'ı ne olursa olsun evde istemez. Ancak Yıldız'ın tek korkusu bebeğinin elinden alınmasıdır. Şahika ise Erim'in annesinin söylediklerine inandığını duyunca harekete geçer ve onu Ender'in yalancı olduğuna inandırmaya çalışır. Ender'in bile isteye, bir plan uğruna ortaya çıkmadığı konusunda ev ahalisini ikna etmek için çaba harcar.