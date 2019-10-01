Yasak Elma 52. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 51. bölüm izle

Yasak Elma 51. son bölümünün ardından 52. bölüm fragmanı araştırılıyor. Şahika, Yıldız'ın bebeğinin babasının Halit olmadığını kanıtlamak için acımasızca bir plana girişir. Yıldız ve Ender oyunu bozabilecek mi? Son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE...

52. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

FOX TV'nin sevilen dizilerinden Yasak Elma 51. son bölümüyle Pazartesi akşamı izleyenlerle buluştu. Şevval Sam, Talat Bulut ve Eda Ece'nin başrollerde olduğu dizinin ise henüz 52. yeni bölüm fragmanı yayımlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, ortalardan kaybolduğu zaman içerisinde neden Erim'i arayıp sormadığını aile üyelerine bir bir anlatır. Şahika yine Halit ve çocukları kandırmayı başarır. Kimse Ender'e inanmaz. Ender ise kanıtlamanın bir yolunu bulduğunu düşünerek, felçli olduğu dönemde ona bakan Sabri'yi getirir. Ancak Sabri, Ender'i yalanlar. Erim'e kendini nasıl kanıtlayacağını bilemeyen Ender, bir yandan da Şahika'yı engellemeye çalışır.

Güçlerini birleştiren Yıldız ile Ender, Şahika'nın gerçek yüzünü Halit'e göstermek için plan yaparlar. Fakat Şahika, hepsinden hızlı çıkar ve kazdıkları kuyuya onları düşürerek, Halit'e Yıldız ile Ender'in ittifak kurduklarını anlatır. Planlarının hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ardından ikili kara kara düşünmeye başlarlar. Yıldız ise sonunda doğum yapmıştır ve bebeğin Halit'ten olduğuna adı kadar emindir. Doğumun hemen sonrasında Halit test yaptırarak bebeğinin kendinden olup olmadığını tespit eder ve bebek Halit'den değildir. Yıldız ile Ender bunun şokuyla tekrar test yapar ancak sonuç değişmez. Çünkü Şahika sorunun kaynağına gitmiş, bebekleri değiştirtmiştir.