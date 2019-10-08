Yasak Elma 52. bölüm izle! Yasak Elma 53. bölüm fragman yayınlandı mı?

Pazartesi akşamları dizi severleri ekran başına kilitleyen Yasak Elma FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yasak Elma 52. bölümde Ender ve Yıldız, Şahika'nın asıl yüzünü Halit'e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Devamı ise bir hayli karışık ve entrikalı olaylara sahne olur. Yasak Elma 53. bölüm fragman yayınlandı mı? Yasak Elma 52. bölüm izle!

YASAK ELMA 52. BÖLÜM İZLE!

YASAK ELMA 52. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır. Ender, Sabri'nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim'e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika'nın asıl yüzünü Halit'e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika'nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.

Ender, Sabri'nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim'e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika'nın asıl yüzünü Halit'e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika'nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.

YASAK ELMA 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 53. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak henüz Yasak Elma 53. Bölüm fragmanı yayınlanmadı.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

HALİT ARGUN (TALAT BULUT)

ENDER ARGUN (ŞEVVAL SAM)

YILDIZ YILMAZ (EDA ECE)

KAYA EKİNCİ (BARIŞ KILIÇ)

ZEHRA ARGUN (ŞAFAK PEKDEMİR)

CANER ÇELEBİ (BARIŞ AYTAÇ)

ŞENGÜL DOĞAN (İREM KAHYAOĞLU)

SİNAN (KIVANÇ KASABALI)

ZERRİN TAŞDEMİR (NİLGÜN TÜRKSEVER)

ERİM ARGUN (İLBER KABOĞLU)

LAL UZUN (TUĞÇE KOÇAK)