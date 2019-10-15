Yasak Elma 53. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 52. bölüm izle

Yasak Elma 53. bölüm fragmanı seyirciyle paylaşıldı. TRT1 ekranından Türkiye – Fransa karşılaşması nedeniyle yeni bölümün yayımlanmadığı tahmin edilen Yasak Elma 21 Ekim Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyenlerle olacak. Yasak Elma son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA 52. SON BÖLÜM FULL İZLE…

53. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Yıldız, bebeğini ona geri getiren Halit'e iki seçenek sunar; ya Şahika ya da Yıldız ve oğlu! Halit, oğlu uğruna Şahika'ya rest çeker ve Şahika ne olduğunu şaşırır. Ender ile Yıldız ise artık gücü ellerinde topladıklarından emindirler. Ancak Şahika, Yıldız'ın bebeğini alıp ona annelik etme niyetindedir. Öte yandan Yıldız ise Halit'e boşanma davası açmıştır.

Yıldız, Halit'in evinde bir sünnet düğünü tertipler ve herkesi davet eder. Şahika'nın gizli saklı görüştüğü telefon ve telefondaki kişiye ulaşan Ender, artık istediğini almıştır. Köşeye sıkışan Şahika şimdi ne yapacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız'dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.

Şahika, Halit'i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.

Halit, Yıldız'ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız'ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer. Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.