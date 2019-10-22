Yasak Elma 54. bölüm fragmanı ekrana geldi! Yasak Elma 53. bölüm izle

Yıldız, Halit'den boşanma kararı alır. Yasak Elma 53. bölüm ile üç kadının güç gösterisine sahne oldu. Yasak Elma 28 Ekim Pazartesi günü yayımlanacak 54. yeni bölümde Ender'in, Leyla'dan şüphelenmekte haksız olmadığı ortaya çıkar. Öte yandan Halit ise Yıldız'a yeniden denemek için teklif sunar. Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 53. Son Bölüm Full İzle…

YASAK ELMA 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Ender, Şahika'nın işbirlikçisinin peşine düşmüştür. Bir davette Şahika ile birinin mesajlaştığından şüphelenir ve o kişiye usul usul yaklaşarak Şahika'yı tanıyıp tanımadığını sormaya çalışır.

Şahika ise irtibatta olduğu kişiyi Halit hakkında uyarır. Ender'in ise Leyla'nın şüpheli tavırları nedeniyle kafasında soru işaretleri belirmiştir. Bunları gidermek için Leyla'yı yanına çağırarak babası hakkında sorular yöneltir ve Caner'e bu kızın pek de tekin olmadığını açıklar. Olayın üstüne Leyla'nın eski eşi ile Kaya bir mekanda tanışarak gerçekleri acı da olsa öğrenir.

Yıldız, boşanmakta kararlı olarak girdiği evde Halit'in sürpriz teklifiyle karşılaşınca ne yapacağını bilemez.

53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız'ın yana yakıla aradıkları bebeği Halit bulur getirir ve bu gelişme Şahika'nın kafasındaki planları altüst eder. Öte yandan Halit, bebeği olmadan yapamayacağını anlar Şahika dahil herkese rest çeker. Şahika bu durumda yeni bir oyun kurar ve anlaşılan o ki başrolde Erim olacak gibidir. Çünkü Şahika kendi yapamadığını Erim üzerinde ince ince işler.

Ender ile Yıldız, Şahika'ya karşı güçlerini birleştirir ve sonunda Şahika'nın sakladığı bir telefonu ele geçirirler. Fakat yeni düşmanları bundan da sıyrılmasını başarır. Halit ile Şahika arasındaki ipler Yıldız ve bebeği nedeniyle iyiden iyiye gerilir. Şahika karar vermiştir, Yıldız'ı ortadan kaldırıp bebeğin tek sahibi olacaktır.

Halit, bebeğine kavuşmak uğruna Yıldız'ı yalıya tekrara çağırır, ancak Yıldız kendisinin ve bebeğinin hayatından korkar. Minik Halitcan'a düzenlenen sünnet düğününde Yıldız büyük hamlesini yapar ve Halit'e boşanmak istediğini açıklar. Peki, Halit, Yıldız'dan boşanacak mı?