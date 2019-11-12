Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 56. bölüm izle

Yasak Elma 56. bölüm ile geçtiğimiz akşam sevenleri karşısına çıktı. Son bölümde, Halit'in işleri iyiden iyiye kötüleşmiştir ve artık Ender'in hisselerine göz dikmiştir. Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma 57. bölüm fragmanı…

Yasak Elma son bölüm full izle…

YASAK ELMA 56. BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, evde düzenlene bir davette, herkesin önünde Yiğit'in gerçek babasını, Lile ile Yiğit'in evliliğini tüm gerçekleri açıklar. Duyduklarına inanamayan Halit, çılgına döner. Kaya, oğlu olduğunu öğrendiği Yiğit'in peşine düşer ve onu kendisiyle beraber kalması için ikna eder. Artık Kaya ile Yiğit için farklı bir hayat başlamışken Ender de oğluna kendini ispatlamak amacıyla yaşadıklarını anlatır.

Leyla'yı kocası saklandığı yerde bulmuştur ve zorla eve kapatmıştır. Emir, polisleri Leyla'nın tutulduğu eve yığsa da Leyla tehditler sonrasında geri adım atmak zorunda kalır. Emir, Caner ve Yıldız'ın girişimleri sonucunda Leyla, eşini atlatarak evden kaçar. Yıldız, Leyla'ya kol kanat gerer, onun boşanması için yardım eder.

Şahika, Halit'in onu evden kovması sonucu daha büyük bir oyuna girişir. Halit'in maddi sıkıntılarından faydalanır. Şahika sonunda Halit, Yıldız ve Ender'i ölümle burun buruna getirir.

57. BÖLÜM FRAGMANI

Halit'i hastanede Nadir Kılıç adında biri ziyarete gelir. Nadir, Ender ve Yıldız'ın hayatına girmeye çalışır, bu durum Halit'i tedirgin eder. Artık Halit'in yeni ortağı Nedir Kılıçtır. Yaşadığı ilk şokun ardından, yeni ortağının tüm yetkileri devrettiği kişi ise Halit'de ikinci bir şok etkisi yaratacaktır.