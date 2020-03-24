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Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 74. bölüm izle

Yasak Elma 74. son bölüm ile Pazartesi akşamı ekrana geldi. Kerim'in bir anda Yıldız'ın hayatına dahil olması, farkında olmadan onun içindeki boşluğu doldurmuştur. Diğer yandan Ender, Şahika'nın kurduğu tuzak sayesinde en karlı çıkan taraf olmuştur. Yasak Elma 75. bölüm ne zaman? Yasak Elma 74. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

24.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:03

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı araştırılıyor. FOX ekranlarının başarılı dizisi Yasak Elma, kadrosuna dahil olan iki genç oyuncu sayesinde merak uyandırdı. Şahika'nın işe aldığı CEO'ya olan ilgili Argun Holding'in sonu mu olacak? Kerim, Yıldız'a aşık mı oluyor. Halit'in eski günlerine dönmeye başladığının farkında olan Ender, Şahika ile Halit arasında hassas bir denge tutturur. Yasak Elma son bölüm ve daha fazlası haberimizde...

Yasak Elma 74. son bölüm full izle...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını da duyunca Kerim'den uzak kalmak iin çabalar. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Fakat Şahika, ağabeyini kaybetmemek için Ender'e şirketten hisse vermeyi teklif eder. Halit'in zengin günlerine geri döneceğinden haberdar olan Ender, bunu göz önünde bulundurarak politik bir karar verir. Diğer yandan Şahika'nın CEO'ya, Kerim'in de Yıldız'a olan ilgisini farkederek, Şahika'yı çileden çıkarmak için yemek düzenler. Şahika, Kerim'in tüm ilgisinin Yıldız'da olduğunu anlar. Yemek dönüşü Kerim, Yıldız'ı eve bırakır, ancak eski günlerine dönmek için Yıldız'da kalmaya başlayan Halit ise pencerede eski karısının yolunu gözlerken duruma şahit olur.

Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 74. bölüm izle

Ender, ortamdak karışıklıktan faydalanmak için fırsat kollar. Halit, Yıldız'ı ikna etmek için kolları sıvamıştır ve ona bir sürprizi vardır. Tüm varlığına yeniden kavuşmuş ve Yıldız ile çocuklarıyla mutlu bir yuvanın hayalini kuran Halit, sonunda Yıldız'a şaşırtıcı bir hediye ile gerçekleri açıklar. Şahika, acı şekilde olanlara şahit olur. Yıldız, Halit' dönecek mi? Her şey bir tarafa, Kerim'in gerçek yüzü sonunda ortaya çıkar.

Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 74. bölüm izle

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma, Pazartesi akşamı 74. son bölüm ile seyirci karşısına çıktı. 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlayacak soruları ise merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı, dizi setlerine de geçici süre ara verildi.

Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 74. bölüm izle

YASAK ELMA OYUNCULARI

Reyting rekorkarı kıran Yasak Elma dizisi oyuncuları; Şevva Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir, Buçe Buse Kahraman, Barış Aytaç, İlber Kaboğlu, Serkan Rutkay Ayıköz, Doğaç Yıldız, Gökhan Alkan, Can Nergis, Nesrin Cevadzade.

Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 74. bölüm izle
Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 74. bölüm izle
Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 74. bölüm izle

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Yasak Elma'nın 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Etiketler : yasak elma dizisi, Kerim Yıldız, Dizi, Gündem, Magazin, Güncel

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