Haberler » Magazin » Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı - Magazin

Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı

Her bölümde ayrı bir entrikanın yaşandığı Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizideki çoğu kadınla bu zamana kadar ilişkisi olan Halit, şimdi de İstanbul'a yeni gelen Leyla ile aşk yaşamaya başladı. Halit ve Leyla arasında başlayan ilişki ise, izleyicilerinin tepkisini çekti.

23.01.2020 07:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:57

Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren yaşanan aşklar ve giyilen kıyafetlerle adından söz ettiren Yasak Elma dizisinin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma damga vuran sahne ise Leyla ile Halit'in öpüşme anı oldu.

HALİT VE LEYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Dizide yer alan her kadınla aşk yaşayan Halit karakterini oynayan Talat Bulut, son olarak eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 'a taşınan Leyla'yı canlandıran Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlıyor. Eşi Yıldız'a yalan söyleyerek Leyla'nın yanına giden Halit, soluğu Leyla'nın yanında alıyor.

SEYİRCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Yaşanan entrikalarıyla seyirciyi çileden çıkartan dizinin yeni bölüm fragmanı da sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Bir süredir kadın oyuncuların giydiği bacak ve göğüs dekolteleri kıyafetleriyle tepki çeken dizinin yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyada gündem oldu. Fragmanı izleyen bazı kullanıcılar "Halit, Behlül'ü de geçti", "Kıyafetin bedeni olmayıp da değiştiriyormuş gibi kadın değiştiriyor" ve "Halit'in 6. sevgilisi hayırlı olsun" gibi yorumlar yaptı.

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Leyla'yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla'nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla'yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit'le yeniden yakınlaşma yolları arar.

Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı

yasak elma dizisi, Talat Bulut, İstanbul, Magazin


HABER YORUMLARI (36)
123456:YASAK ELMA DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILMALI. HALİT''DE HER KADINLA AŞK YAŞIYOR DİZİDE.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
QORJUX:senarist sadece halitin kadınlara yürüme konusunu yazabiliyor başka fikri yok.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ONE:fatmagulun sucu ne?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:LEYLA''NIN SUÇU NE ?
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
LEDA:Hayatımda bunun kadar saçma bir dizi daha izlemedim. Bitse de kurtulsak
Yayından Kaldır
11 1
Cevap yaz
BİR DOST:İşte ülkemizdeki en büyük zehir! Bu ve bunun gibi diziler yüzünden bu kadar tecavüz aldatma hayasızlık utanma yalan dolan. . . Savaşa topa tüfeğe gerek yok, tv ve burda çıkan bu ahlaksız dizi ve programlar en büyük bomba top tüfek. Allah sizi kahretsin inşallah biz de görelim. . . . . . . . . . .
Yayından Kaldır
35 1
Cevap yaz
REX:Çukur, kurtlar vadisi, gibi dizilerin zehirinin üstüne yoktur
Yayından Kaldır
0 0
BİRSEN:ahlaksız bir proje artık son vermenizi ümit ediyorum ama reyting uğrana düştüğünüz duruma bak gerçi bu sizin hatanız değil bizim insanımız saçma ahlaksız kötü her şeyi izledikleri için hata toplumda yani
Yayından Kaldır
25 6
Cevap yaz
GRİ:Bozun milletin ahlakını devam edin ondan sonrada insanlara kötü dersiniz. . .
Yayından Kaldır
25 3
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Yeter artık. . . Yok artık. Bizde bu diziye YASAK koyalım.
Yayından Kaldır
17 10
Cevap yaz
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

09:22  MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik evini sattı
09:08  Üsküdar'da konser veren Irmak Arıcı'dan yeni şarkı mesajı
09:04  Zeynep Çamcı: Bana 'Martı kaş' derlerdi
09:04  'I am You' New York'ta sinemalarda
08:59  Dominik'ten Meryem Uzerli'ye ödül
23.01.2020 09:48:17