Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Neslihan Yeşilyurt 'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma dizisinde önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

TV100'den Birsen Altuntaş 'ın haberine göre, Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin oynadığı sevilen dizide Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan, 71. bölümde diziden ayrılacak.

Bu hafta reytinglerde büyük bir başarıya imza atan Yasak Elma, önümüzdeki sezon da devam edecek.

TUVANA TÜRKAY DA DİZİYE VEDA EDİYOR

Öte yandan, FOX'un reyting rekortmeni dizisinde Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay da projeye veda edecek. Senaryodaki hikâyesi biten güzel oyuncu 70. bölümde ekibe veda edecek.