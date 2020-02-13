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Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Nadir Kılıç karakterine hayat veren Hakan Karahan, 71. bölümde projeye veda edecek.

13.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

Neslihan 'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma dizisinde önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

TV100'den Birsen 'ın haberine göre, Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin oynadığı sevilen dizide Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan, 71. bölümde diziden ayrılacak.

Bu hafta reytinglerde büyük bir başarıya imza atan Yasak Elma, önümüzdeki sezon da devam edecek.

TUVANA TÜRKAY DA DİZİYE VEDA EDİYOR

Öte yandan, FOX'un reyting rekortmeni dizisinde Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay da projeye veda edecek. Senaryodaki hikâyesi biten güzel oyuncu 70. bölümde ekibe veda edecek.

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Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

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HABER YORUMLARI (9)
ŞAKİR:14 Şubatta ne yapıyorduk lan kurban mı kesiyorduk şeker mi dağıtıyorduk.!!
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ŞAKİR BOŞVER:Sen demli tek şeker çay kap gel.
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ADEM:bu diziye bakarak hayat tecrübesi ediniyorum . aldatma sevgili edinme taktiklerini , zengin olma yollarını , sinsi planlar kurmayı cinsellik durumlarını vb. çoook yararlı dizi
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SAKARYALI HATUN:Bu tarz diziler, tamamen kaldırılsa daha iyi olur.
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RÜKNETTİN DEDE:Cistak cistak cistak bıldırcınım benim.
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ASLI:MERHABA TATLIM.
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ROBİN HUD:Naber fıstık
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RÜKNETTİN DEDE:Bıldırcınım benim.
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HUNTRAKİ:Ayrıl da gel kop da gel. Kıza diyorum o gelsin.
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