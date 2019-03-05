05 Mart 2019, 11:38
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Yasak Elma'da Talat Bulut, Yaptığı Hatayla Settekileri Gülme Krizine Soktu

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut, Yasak Elma'da yaptığı hatayla settekileri kahkahaya boğdu.

Entrikalarla gündeme gelen YasaK Elma setinde bu sefer eğlence vardı. Dizi setinde bir çalışanı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

KAMERA ARKASINI PAYLAŞTI

Sette çekimler sırasında yaptığı bir hatayı takipçileriyle paylaşan Bulut beğeni topladı. Bulut kamera arkasından yaptığı paylaşıma "YASAK ELMA' entrikaları, Halit karakterinin bile kafasını fena karıştırdı. DAMADI KEMAL'e; 'sen kızımın kocasısın' yerine, acaba ne diyor?" yazdı.

"SEN KIZIMIN BABASISIN"

Bulut çekim anında hata yaparak karşısındaki oyuncuya "Sen kızımın babasısın." diyor ve sette gülme krizi yaşanıyor.

Instagram, Magazin


YORUMLAR (8)
YAYLA KURDU: HAKKATEN ÇOK KOMİKMİŞ. BEN DE GÜLME KIRİZİNE GİRDİM. BAKALIM NE ZAMAN KIRİZDEN ÇIKARIM. , KİRLENEN İMAJI SEMPATİLEŞTİRME ÇABALARI BAŞLAMIŞ. . !!!!!
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KIZIM: Kızım haricinde hiçbir diziyi izlemiyorum.
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MURTİ: REYTİNG KAYGISI MI OLUŞTU NE
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ESSS: ne kadar saçma gereksiz bir başlık yeter artık bune ya
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..: çokta şaşırmadım bu yanlış cümleden. Zaten günümüzdeki çoğu dizi sapık senoryalarla dolu ben dizilere bakmıyorum belgesel izliyorum
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