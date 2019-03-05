Yasak Elma'da Talat Bulut, Yaptığı Hatayla Settekileri Gülme Krizine Soktu

Entrikalarla gündeme gelen YasaK Elma setinde bu sefer eğlence vardı. Dizi setinde bir çalışanı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

KAMERA ARKASINI PAYLAŞTI

Sette çekimler sırasında yaptığı bir hatayı takipçileriyle paylaşan Bulut beğeni topladı. Bulut kamera arkasından yaptığı paylaşıma "YASAK ELMA' entrikaları, Halit karakterinin bile kafasını fena karıştırdı. DAMADI KEMAL'e; 'sen kızımın kocasısın' yerine, acaba ne diyor?" yazdı.

"SEN KIZIMIN BABASISIN"

Bulut çekim anında hata yaparak karşısındaki oyuncuya "Sen kızımın babasısın." diyor ve sette gülme krizi yaşanıyor.