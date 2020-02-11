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Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın Leyla'ya saldırdığı sahne Twitter'da trend oldu

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisinde kocasının kendisine ihanet ettiği kadına saldıran Yıldız, "Son metres bükücü" etiketiyle sosyal medyada gündem oldu. Yasak Elma'nın gelecek hafta yayınlanacak olan bölümünün fragmanında Yıldız'ın Nadir'in evlilik teklifini kabul etmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı.

11.02.2020 08:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:16

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma dün akşam 68. bölümüyle ekrana geldi. Yıldız'ın, kocası Halit ile ilişki yaşayan Leyla'ya saldırması ise 'da gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı dizideki Yıldız karakterini destekleyen paylaşımlar yaptı. 69. yeni bölüm fragmanının yayınlandığı dizide Yıldız, boşandığı eşi Halit'in düşmanı olan Nadir'in evlilik teklifini kabul etti.

YILDIZ'IN LEYLA'YA SALDIRDIĞI SAHNE TREND OLDU

Entrikanın bir an olsun bitmediği Yasak Elma, dün akşam yayınlanan bölümüyle Twitter'da trend listesine girdi. Kocası Halit'i Leyla'nın evinde yakalayan Yıldız boşanmaya karar verdi. Ender'in planıyla ise Leyla'yı rezil etmek isteyen Yıldız, şirketin ortasında Leyla'ya saldırdı. 'Kocamı ayarttın' diye bağıran Yıldız, Leyla'yı saçlarından tutarak fena halde darp etti. Günler öncesinden tanıtımı yayınlanan saldırı sahnesi ise Twitter'da gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, Yıldız'ın Leyla'ya saldırdığı sahnenin fotoğrafını paylaşarak destek yorumları yaptı.

NADİR YENİ PLANLARINI DEVREYE SOKTU

Yıldız'a karşı zaafı olan Halit'in düşmanı olan Nadir ise Yıldız'ın yalnız kalmasını fırsat bilerek yeni planlar yapmaya başladı. Nadir, intikam almak için hazır bekleyen Yıldız'a evlilik teklifi etti.

YILDIZ, NADİR'İN TEKLİFİNİ KABUL EDİYOR

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir merakla izlenen Yasak Elma'nın 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 69. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Haftaya yayınlanacak olan bölümde Halit'ten boşanan Yıldız, Nadir'in düzenlediği doğum günü partisiyle büyük şaşkınlık yaşıyor. Diğer yandan ise Halit'ten intikam almayı sürdüren Yıldız, şirketin yönetim kurulu toplantısında herkesin ortasında Nadir'in evlilik teklifini kabul ettiğini açıklıyor.

TWITTER'DA TREND OLDU

Birçok sosyal medya kullanıcısı Leyla ve Yıldız arasında geçen darp olayı hakkında paylaşım yaparak Twitter'da trend listesine soktu. İşte dizinin son bölümündeki saldırıyla alakalı yapılan bazı paylaşımlar...

Yasak ElmaYasak Elma'nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı! İhaneti öğrenen Yıldız, Leyla'ya saldırıyor

Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın Leyla'ya saldırdığı sahne Twitter'da trend oldu

yasak elma dizisi, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
ERGÜN K.:1 ADAM VE 3 KADIN . İSTENİLEN DÜZEN BU SANIRIM. DİNDAR BİR ADAMIN 2 KARISI OLSA AYIP OLUR . ZENGİN BİRİNİN KIZI YAŞINDA BİRKAÇ KARISI SEVGİLİ OLSA ADAMADA PARA VER ZENGİNLİK BÖYLE BİR ŞEY DENİR.
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KLAVYE DELİKANLISI:aferin! izleyin, izleyin! böyle diziler programlar izleyin! sonra şöyle şiddet, böyle şiddet diye ağlamayın ortalıkta!!!! RTÜK nerde? böyle aptal senaryolarda ne buluyorsunuz?! ama senarist sizi çok iyi tanıyor, ışık görmüş tavşan gibisiniz dizilerin karşısında!!!!
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FATİH MEB:allah belasını versın ızleyenlerın
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CAHİL FATİH:senin allah belanı versin müptezel
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MELİSSA:yıldız harika karaktersin ya
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NUR:süpersin YILDIZ
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HÜSAMETTİN!!:AFERİM YILDIZ AFERİM BİR DE BENİM YERİMEDE VUR
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ALİ:rtük sen ne iş yapar ve kime çalışırsın
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ASD:BU DİZİLER AİLE DENİLEN BİR ŞEY BIRAKMADILAR
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MERVE:Topluma ve gençlere çok güzel örnek oluyorsunuz bu dizilerle gerçekten çok yazık. Gençlere çok kötü örnek olunuyor zina ahlaksızlık vb gençlere gayet normal şeylermiş gibi lanse ediliyor snrada nereye gidiyor bu gençlik dersiniz
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