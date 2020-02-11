Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı

FOX TV ekranlarının entrikalarıyla adından söz ettiren dizisi Yasak Elma, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen sahnelerin yaşandığı dizide bir de Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın eski eşinden boşanırken yaptığı paylaşım tiye alındı.

ŞEYMA'YA GÖNDERME YAPTILAR

Seneler önce Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliyken Şeyma Subaşı ile başlayan yasak aşk diziye konu oldu. Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika karakteri, Tuvana Türkay'ın rol aldığı Leyla karakterini telefonla arayarak, şunları söyledi: "Halit ve Yıldız boşanıyor. Haftaya selfiesini çekip sosyal medyadan boşandılar diye paylaşabilirsin artık."

İHANETİ GÖRÜNCE LEYLA'YA SALDIRDI

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Kocası Halit'i Leyla'nın evinde yakalayan Yıldız boşanmaya karar verdi. Ender'in planıyla ise Leyla'yı rezil etmek isteyen Yıldız, şirketin ortasında Leyla'ya saldırdı. 'Kocamı ayarttın' diye bağıran Yıldız, Leyla'yı saçlarından tutarak fena halde darp etti. Dizideki saldırı sahnesi ise Twitter'da trend listesine girdi ve binlerce kişi konu hakkında paylaşım yaptı.

ACUN BOŞANINCA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programında Zeynep Ilıcalı ile evli olan Acun Ilıcalı ile tanışan Şeyma Subaşı, yıllar önce çok konuşulacak bir paylaşıma imza atmıştı. Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Şeyma Subaşı, parmağındaki yüzükleri göstererek "Boşandılar" notunu yazmıştı. Subaşı'nın yıllar önce yaptığı paylaşım ise günümüzde konuşulmaya devam ediyor.