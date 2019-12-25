Haberler » Magazin » Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sokakta gördüğü küçük kıza mont aldı - Magazin

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sokakta gördüğü küçük kıza mont aldı

Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece, sokakta gördüğü "Ailemin durumu kötü, üşüyoruz" diyen kız çocuğuna yaptığı hareketle gönülleri fethetti. Ece soğuktan üşüyen Kader ve abisini alışverişe götürerek mont aldı.

25.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:31

FOX TV'nin severek izlenen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Eda Ece, yaptığı hareketle bir kez daha gönülleri fethetti. Geçtiğimiz akşam Etiler trafiğinde, ailesiyle beraber kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adında bir kız çocuğu genç oyuncunun dikkatini çekti. Ailesi ile birlikte kağıt toplayan küçük kıza Ece sahip çıktı.

"ÜŞÜYORUZ" DEYİNCE HAREKETE GEÇTİ

Eda Ece'yi gören Kader, "Ailemin durumu kötü, üşüyoruz Eda abla" deyince oyuncu, onu ve abisi Kenan Ali'yi alışverişe götürerek mont aldı. Başarılı oyuncu, çocukların ailesine de para yardımı yaptıktan sonra bir kağıda numarasını yazarak Kader'e verdi.

"BEN BU ŞEYLERİ GİZLİ YAPARIM"

O sırada haberciler tarafından görüntülenen güzel oyuncu yaptığı yardımın göz önünde bulunmasından rahatsız oldu. Muhabirlerin "Bu tarz yardım projelerinde pek görmedik sizi, Etiler trafiğinde hiç beklemediğimiz yerde gördük" sözleri üzerine, "Bu tarz yardımlarım oluyor. Sosyal kuruluşlar yerine bu tarz şeyleri daha çok yapıyorum. Aslında gizli yaparım ama bu sefer bastınız beni" diye konuştu.

ARABALARI ARIZALANINCA TAKSİ TUTTU

Bulunduğu yerden ayrılmak için arabasına yönelen oyuncu Kader'in ailenin aracının arızalandığını görünce tekrar durarak sorunun ne olduğunu sordu. Aile, "Lastiğimiz yerinden çıktı sıkmak için bijon anahtarı arıyoruz ama kimse ilgilenmedi" deyince oldukça sinirlenen Eda Ece, "Nasıl yardımcı olmazlar" diye sitem etti. Kader'in ailesi için taksi tutan güzel oyuncu, taksicinin aile ile ilgilenmesini istedi.

"YARDIM İSTEDİM BANA MONT ALDI"

Hiç beklemediği kadar kendisine yardımcı olmasından dolayı şaşkınlık yaşayan Kader ise Eda ablası gittikten sonra, ''Yardım istedim, bana mont aldı. Ailemle tanıştı. Taksici tuttu tekerimizin takılmasına yardım etti. Bana özel numarasını da verdi. 'İhtiyacın olduğunda ara' dedi. Eda ablaya çok teşekkür ederim'' diyerek duygularını dile getirdi.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sokakta gördüğü küçük kıza mont aldı

yasak elma dizisi, Eda Ece, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
COSMOS: yav bırakın bu işleri
Yayından Kaldır
2 5
Cevap yaz
TERAZİ: Keşke durumu iyi olan herkes ihtiyacı olanlara böyle ufak tefek yardımda bulunsa kimse açlıktan ve soğuktan ölmez. Yaygınlaşması dileğiyle.
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
CAN: hayatta tabikide güzel insanlar var yüreğimize dokundun onları ısıttın bizimde içimizi ısıttın hep senin gibi haluk levent gibi ismini sayamayacağim bir çok kişi hep var olun sizler güzel insansınız beee
Yayından Kaldır
11 1
Cevap yaz
HAKAN ŞEN: Nimet Ablaya güveneceğimize, Nimet veren ALLAH'' a güvenirsek hepimiz büyük ikramiyenin sahibi oluruz.
Yayından Kaldır
18 0
Cevap yaz
ZİYAA: Allah razı olsun senden Eda Ece. . . Dışın kadar için de güzelmiş senin. . . Allah hayırlarını kabul etsin. . .
Yayından Kaldır
18 2
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

14:16   Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozu sosyal medyaya damga vurdu - Magazin
14:14   Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı aldattın mı sorusuna ilk kez yanıt verdi - Magazin
14:09   Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı - Magazin
14:09   Ses ve nefesin uyumu - Magazin
13:41   İzel: "Beyin gücümle zayıfladım" - Magazin
12:16   Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sokakta gördüğü küçük kıza mont aldı - Magazin
12:06   Nuri Alço'nun 45 yıl önce Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı - Magazin
11:43   Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Bir Demet Tiyatro'yu oynadı - Magazin
10:24   Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım - Magazin
09:57   Pınar Altuğ, ip üzerinde tepetaklak poz verdi - Magazin
25.12.2019 14:34:58