Şevval Sam ve Onur Tuna'nın Yatak Sahnesi, Yasak Elma'ya Damga Vurdu

FOX TV'nin başarılı dizisi Yasak Elma'ya Şevval Sam ve Onur Tuna'nın yatak sahnesi damga vurdu. Ekranların sevilen dizisinde yaşanan bu gelişme izleyicilere pes dedirtti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEYİCİYİ İSYAN ETTİRDİ

Yaklaşık 3 sezondur başarılı bir şekilde devam eden dizi Yasak Elma'da entrikalar ve aldatmalar bitmiyor. Dizinin 34. yeni bölüm fragmanları ise büyük olay oldu. Alihan ile Ender yatağa girince seyirci dizideki klişeye isyan etti.

Şevval Sam ve Onur Tuna Yatak Sahnesi Damga Vurdu" class="medium-insert-image-active">

ANNESİNİN GERÇEK AŞKINI ÖĞRENDİ

Başrollerinde Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut'un oynadıkları dizide artık Halit ile arasındaki anlaşmazlığa son veren Alihan, annesinin aşığının Halit olmadığını öğrendi. Birlikte ilk işlerinden kazandıkları parayla aynı saatten aldıkları ortaya çıkan ve Alihan'ın annesi Füsun ile Tuncer'in beraber olduklarını itiraf eden Halit, Alihan ile arasını düzeltti.

ENDER ALİHAN'A OYUN OYNADI

Halit'in iş ortağı olan Tuncer'in ölümünden sonra ortaya çıkan gelişmede, Halit, ortağının kendisine bıraktığı saatin hikayesini anlattı. Tüm bu yaşananlardan sonra sahte bir evlilik yaptığı Ender'den boşanmak isteyen Alihan, şok bir durumla karşı karşıya kaldı. Ender belgeleri imzalamadı. Alihan'dan kolay kolay vazgeçmemeye niyetli olan Ender, ona bir oyun oynadı.

İŞLER İYİCE KARIŞACAK

İçkili bir gecenin sabahında Ender'i yatağında gören Alihan, neler olduğunu bile anlamadı ama yeni bölüm tanıtımında Ender'in yatakta çekilmiş fotoğraflarının Yıldız'a ulaşmasıyla işler iyice karışacak!

İZLEYİCİİSYAN ETTİ

Bu arada klasik bir oyunun Yasak Elma'da tekrarlanması, sosyal medyada izleyiciyi de kızdırdı.