Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma 2. sezon fragmanı yayımlandı mı?

Halit ile Yıldız'ın arası Ender'in çabalarıyla bozulur. Ancak Ender'in hayatı, Kaya ile birlikte hayatına giren Şahika'nın sinsi oyunları ile tam anlamıyla tehlikeye girecektir. Yasak Elma yeni sezon fragmanı ise kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Yasak Elma son fragmanı …

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE…

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ender'in yıllar önce Kaya'dan olan oğlu Yiğit, üvey annesinin ölümüyle gerçek annesini öğrenir. Yılların intikamını almak için harekete geçerek, Halit ile Kaya'nın şirketinde işe başlar. Bu sırada Kaya'nın gözünü güç bürümüş kardeşi Şahika ise Yiğit'in, Ender'in oğlu olduğunu anlar ve planında ona da yer verir. Ender, Yıldız'ı tehlike olarak görüp Halit ile arasının bozulmasına neden olsa da asıl risk Şahika'dır. Halit'in aklını başından alan Kaya'nın kız kardeşi, Ender'i açık açık tehdit eder. Ekrana gelen son bölümde kafasına aldığı darbeyle Ender'in boğazın soğuk sularına gömüldüğü görülse de kimin yaptığı yeni sezon bölümlerinde ortaya çıkacak.

YASAK ELMA 3. YENİ SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Pazartesi akşamları ekrana gelen ve Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece gibi isimlerin başrolü paylaştığı Yasak Elma, sürpriz bir sonla sezonu kapatmıştı. İzleyiciler yeni sezonda neler olacağı merakıyla yeni sezon fragmanını sorguluyor. FOX'tan Yasak Elma 3. sezon yeni bölüm fragmanı ile ilgili bir paylaşım yapılmadı. Fakat geçtiğimiz sezon 10 Eylül'de ekrana dönüş yapan dizinin bu yıl da 9 Eylül gibi yayımlanmaya başlaması bekleniyor.