Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasak gecesi Eskişehir sokakları havadan görüntülendi

Yasak gecesi Eskişehir sokakları havadan görüntülendi Yayınlanan genelge ile ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gecesinde Eskişehir sokakları havadan görüntülendi.

12.04.2020 01:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:50
Yasak gecesi Eskişehir sokakları havadan görüntülendi
ESKİŞEHİR - Yayınlanan genelge ile ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gecesinde Eskişehir sokakları havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı olan iller ile ilgili dün bir genelge yayınladı. Yapılan açıklamada, 10 Nisan saat 24: 00'dan itibaren 2 gün boyunca 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın getirileceği saate kadar dışarı çıkarak ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu. Eskişehir'de ise yasağın ilan edilmesinin ardından vatandaşlar kurallara uyarak evlerinden çıkmadı. Gündüz olduğu gibi geceleri de yüzlerce insanın olduğu Eskişehir sokaklarının yasak ile birlikte bomboş kalması havadan görüntülendi. Şehrin ışıkları sokakları aydınlatırken, eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Emniyet mensupları haricinde dışarıda tek bir insanın olmaması ise Eskişehirli vatandaşların salgına karşı gösterdikleri önemi ortaya koydu.
İki gün boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağı, yarın gece sona erecek. Yasak gecesi Eskişehir sokakları havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Haberler ›› genel ››Yasak gecesi Eskişehir sokakları havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı 01:42: Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde... - Haberler 01:28: Sözcü Aksoy'dan, yardım paketlerindeki 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında açıklama - Haberler 00:54: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi - Haberler 00:34: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda (1) - Haberler 00:34: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda (2) - Haberler 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti