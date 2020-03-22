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Yasak geldi, sokaklar boş kaldı

Yasak geldi, sokaklar boş kaldı Diyarbakır'da güvenlik güçleri sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde anons yaptı.

22.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:12
Yasak geldi, sokaklar boş kaldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da güvenlik güçleri sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde anons yaptı. Duyarlı vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Diyarbakırlıların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Pazar günü olmasına rağmen vatandaşlar evlerinden çıkmazken, güvenlik güçleri sokak sokak dolaşarak anons yapıp, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yasak geldi, sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

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Yasak geldi, sokaklar boş kaldı
Etiketler : Diyarbakır, Genel

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