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Yasak hizmete engel değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti.

11.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:15
Yasak hizmete engel değil
Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti. Bütün BESAŞ bayilerinde ekmek satışı kesintisiz yapılırken, sıcak yemek, pazar filesi, erzak ve hijyen kolisi dağıtımları ile evde bakım hizmetleri aksamadan devam etti.

Özellikle büyükşehirlerde 'Covid19' virüsünün yayılma hızını kesmek maksadıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı, Bursalıların hizmete erişimine engel olmadı. Salgının başladığı ilk günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında oluşturulan Vefa Destek Grubu hafta sonunda da çalışmalarına kesintisiz devam etti. Günlük ortalama 8-10 bin çağrıya yanıt veren Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti. BESAŞ ekmek üretim çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar günlük ekmek ihtiyaçlarını mahallelerindeki fırınların yanı sıra BESAŞ büfelerinden de kolaylıkla temin etme imkanı buldu. Bunun yanında günde 2500 kişiye 2 öğün olarak ulaştırılan sıcak yemek servisleri, pazar filesi, erzak ve hijyen kolisi dağıtımları, evde bakım hizmetleri de sokağa çıkma yasağına rağmen kesintisiz devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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