Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla getirilen yasak sonrası Marmaris sakin şehre döndü.

08.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:46
Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla getirilen yasak sonrası Marmaris sakin şehre döndü. Marmaris ve Datça 'ya giriş çıkışlar jandarma denetiminde yapılırken, Çetibeli geçiş noktasında geçen araç sayısında yaklaşık yüzde 95 oranında düştüğü belirtildi.

Marmaris'in giriş noktaları 24 saat esasına göre kontrol altında tutulurken, araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılıyor. Marmaris ve Datça'ya tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakol Kontrol Noktası'nda yasak öncesi geçen ay 15 bin araç geçerken yasakla birlikte geçişlerin yok denecek kadar azaldığı belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Denizli, Eskişehir, Aydın, Bursa, Ankara ve Afyon gibi şehirlerden özel araçlarıyla Marmaris ilçe merkezi, turistik kırsal Bozburun, Söğüt, Selimiye, Hisarönü, Orhaniye, Çamlı, Turunç, Kumlubük mahallerine gelenler yazlıklarına yerleşti.

Büyükşehirlere giriş-çıkışın yasaklanması ardından Türkiye'nin en yoğun karayolları arasında yer alan Muğla-Marmaris yolu da en sakin günlerini yaşamaya başladı. Marmaris'e giriş yapan araçların yüzde 95'inin ilçeye pazarlama ve ticari amaçlı geldiği öğrenildi.

Marmaris'te yaşayan ve ailesini ziyaret için İzmir'e gidip dönen bir aile Çetibeli kontrol noktasında izin kağıtlarını göstererek geçiş yaptılar. İl dışından gelenler ise izni ye acil bir durumu yoksa seyahatten men ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Jandarma, Datça, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yasak işe yaradı, Marmaris'e girişler durdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:00: Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira ceza - Haber 16:00: Nepal polisinden koronavirüse karşı ilginç yöntem - Haber 16:00: Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor - Haber 16:00: Sağlık çalışanı ter içinde, 'Evde kal' çağrısında bulundu - Haber 16:00: Atakum Zabıtası'ndan pazarlara sıkı deneti - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber