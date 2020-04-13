Yasak kalkınca sokaklar doldu

ANTALYALILAR iki günlük yasağın sona ermesinin ardından sokaklara çıktı. Banka ATM'leri önünde kuyruk oluşurken bir büfenin önünde yasağın kalkmasının ardından ilk 5 dakika içerisinde 20 kişinin kuyruk oluşturduğu dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek adına geçen 10 Nisan Cuma günü 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ın da dahil olduğu 31 ilde 48 saat süresince sokağa çıkma yasağı uyguladı. Vatandaşlar yasak kapsamında evden çıkmazken, sağlık personeli, basın mensupları, fırıncılar, eczacılar ve kamu görevi yapanlar yasak dışında tutuldu. 48 saat boyunca polis ve jandarma ekipleri yasak kapsamındaki illerde görev yaparak sokağa çıkıp yasağa uymayanlara 3 bin 150 lira, 392 lira da Kabahatler Kanunu'na göre, toplamda 3 bin 542 lira para cezası verdi.

5 DAKİKADA 20 KİŞİLİK KUYRUK

Turizm kenti Antalya da sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden biri olarak 48 saati evde geçirdi. Yasağın ilk gününde 24 saat içerisinde yasağa uymayan 729 kişiye toplamda 1 milyon 487 bin 79 lira para cezası verildi. Yasak, 12 Nisan Pazar günü saatler 00.00'ı gösterdiğinde sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte kent merkezindeki ana arterlerden biri olan Güllük Caddesi ve 100. Yıl Bulvarı'nda yoğun kalabalık oluştu. Yaya ve araç trafiğinin yoğunlaştığı cadde üzerindeki büfeler de kepenk açarak satışa başladı. Cadde üzerindeki bir büfenin önünde ilk 5 dakikada 20 kişilik kuyruğun oluştuğu dikkati çekerken aynı cadde üzerindeki bankaların ATM'leri önünde de para çekmek isteyenler sıra oluşturdu.

Polis ekipleri ise işletme ruhsatında yasak kapsamı dışında kalan işletmelerin önüne giderek, bekleyen kalabalığı sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıda bulundu.