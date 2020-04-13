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Yasak kalktı, araç ve yayalar sokağa akın etti

Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bazı vatandaşların yaya halinde ve araçlarıyla sokağa çıktıkları görüldü.

13.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:41
Yasak kalktı, araç ve yayalar sokağa akın etti
Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde bazı vatandaşların yaya halinde ve araçlarıyla sokağa çıktıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü. İlçede ikamet eden Erdinç Pilan ve Mustafa Avcı, sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından hava almaya çıktıklarını ifade ederek, zor günlerin bir an önce geçmesini diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Tekirdağ, Malkara, Güncel
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