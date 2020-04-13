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Yasak kalktı, Kocaeli halkı sokağa döküldü

Yasak kalktı, Kocaeli halkı sokağa döküldüİZMİT'te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokağa döküldü.

13.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:09

Yasak kalktı, Kocaeli halkı sokağa döküldü

İZMİT'te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokağa döküldü. Banka önlerinde kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alışveriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İzmit 'te halk sabah saatlerinde sokağa döküldü. Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi. Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.

Yasak kalktı, Kocaeli halkı sokağa döküldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Banka, İzmit, Güncel
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