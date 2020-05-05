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Yasak kalktı, Marmaris giriş noktası hareketlenmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, bu gece yarısı 00.00'dan itibaren Muğla ilinde seyahat kısıtlaması kalktı.

Yasak kalktı, Marmaris giriş noktası hareketlenmeye başladı
05.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, bu gece yarısı 00.00'dan itibaren Muğla ilinde seyahat kısıtlaması kalktı. Marmaris ve Datça'ya ilk giriş noktası olan ve Marmaris ilçe jandarma ve polisinin ortak görev yaptığı Çetibeli kontrol noktasında hareketlilik başladı.


Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 31 ildeki şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasının bu geceden itibaren aralarında Muğla'nın da bulunduğu Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Aydın illerinde bitirildiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından bu gece yarısı 00.00'ten itibaren Muğla ilinde seyahat kısıtlaması kalkarken, Muğla ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar diğer şehirlere seyahat etme imkanına kavuştu.


Kısıtlama kararının kalktığı saat: 00.00'den itibaren kontrol noktasında yasak kalkmasına rağmen sakinlik gözlendi. Polis ve Jandarma ekiplerinin sıkı tedbirler ile geçişlerin kontrolünü sağladığı Çetibeli kontrol noktasında sürücülerin ve araç içinde bulunanların ateşi ölçülüp kimlik bilgileri alındı. Jandara arama köpeği Sakız da arama çalışmalarına katıldı.


Çetibeli Jandarma kontrol noktasından gece 00.00 dan itibaren öncelikle yakın illerden geçişler gözlendi.İstanbul, İzmir ve Manisa'dan gelenler ise özel izinlerle geçiş yaptılar ve ekipler tarafından bildirimleri yapıldı.


Gündüz saatlerinde ise trafik daha da yoğunlaştı. İl dışından gelenlerin çoğunluğu ticari faaliyet amaçlı gelse de Aydın ili Nazilli ilçesinden gelen Ersan Atılgan, 1 aydır yasak yüzünden ayrı kaldığı eşini almaya geldi. Atılgan, "Yasak kalktı. eşimi alıp yarın Nazilliye döneceğim, hemen yola çıktım" dedi.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında giriş çıkışları yasak olan illerden gelişler ancak özel izin ile yapılmaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Marmaris, Muğla, Güncel, Haber

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