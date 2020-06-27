YASAK KALKTI SAHİLLER DOLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti.

27.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:18
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti.
YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen birçok İstanbullunun tercihi deniz kenarları oldu.
Sabah saatlerinden itibaren bomboş kalan Arnavutköy sahili de kısıtlamanın sona ermesinin ardından Boğaz havası almak isteyenlerle doldu. Günün geri kalanını Arnavutköy sahilinde değerlendirmeyi tercih eden vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken, bir kısmı ise banklarda oturarak denizi izledi. YASAK KALKTI SAHİLLER DOLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Arnavutköy, Güncel, Haber

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