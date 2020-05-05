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Yasak kalktı, taksiler yollara çıktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında taksilerin trafiğe çıkışında tek-çift plaka uygulaması son buldu.

05.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:01
Korona virüs tedbirleri kapsamında taksilerin trafiğe çıkışında tek-çift plaka uygulaması son buldu. Kısıtlamanın kalkmasının ardından kent genelinde tüm ticari taksilerin bugün çalıştığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taksilerde kısıtlamanın kaldırılacağını açıklamasının ardından tek-çift plaka uygulaması son buldu. Gece saat 00.00 itibarıyla yasağın kalkmasıyla ticari taksiler yeniden yollara düştü. İstanbul'da tüm plakalı taksilerin çalışmaya başladığı görüldü. Avcılar'da da duraklarına gelen taksiciler, araçlarını temizleyerek durakta müşteri bekledi.
Gökmen Atalay adlı taksici, insanlar evlerinde oldukları için işlerinde durgunluk olduğunu ifade ederek, "Dışarı çıkan yok, işlerimiz düşük. Araçların hepsi de çıkmaya başladı. Tüm araçlar çıkıyor. 2-3 saatte bir sıra geliyor" dedi.
Bir diğer taksici ise alışveriş merkezleri başta olmak üzere iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle müşteri bulunamadığını söyleyerek, "Bugün başladı sistem. Tam olarak bütün AVM'ler olsun, dükkanlar olsun açılmadığı için yığılma var duraklarda. Araçlar çok nadir işe gidiyorlar. Bunlar geçici. AVM'ler açıldığı gün olsa daha iyi olurdu" diye konuştu.
(İHA) Yasak kalktı, taksiler yollara çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Avcılar, Güncel, Haber

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