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Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı

Sokağa çıkma yasağında 'bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışanların' kapsam dışı bırakılmasıyla, Antalyalı çiftçiler sabahın erken saatlerinde soluğu seralarda aldı.

11.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:16
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı

Türkiye 'nin en önemli örtü altı üretim merkezlerinden Antalya 'nın Kumluca ilçesinde sokağa çıkma yasağı dışında kalan çiftçiler sabah saatlerinden itibaren seralardaki görevlerine başladılar. Sabah saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte seralara gelen çiftçiler ürünlerinin bakımını yapıp işlerine devam ettiler.

"MEMLEKETİMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Üretici Mehmet Özgür, "Gördüğünüz gibi bizde sokağa çıkma yasağı yok. Gece gündüz çalışmaya devam. Ürünlerimizi hasat ettik. Hale götürdük. Şimdi de ürünlerimizin işçiliğini yapıyoruz. Gece gündüz memleketimiz için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

"BİZİM GÜNDEMİMİZ SEBZELERİMİZİN SAĞLIĞIDIR"

Çiftçinin gündeminin ürünlerin sağlığı olduğunu ifade eden Mehmet Balaban ise "Bizim sokağımız evimiz seramız. Bize virüs tatili yok. Ailemizle birlikte sera da çalışıyoruz. Ürünlerimizi topluyoruz hale götürüyoruz. Sürekli seralarımızın bakımını yapıyoruz. Bizim gündemimiz sebzelerimizin sağlığıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Antalya, Sabah, Ekonomi
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