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Yasak kapsamına giren yaşlılar seyahat için izin alacak

Sokağa çıkma yasağına ilaveten yaşlılara bir yerden bir yere seyahat etmeleri için izin alma mecburiyeti getirildi.

23.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:22
Yasak kapsamına giren yaşlılar seyahat için izin alacak
Sokağa çıkma yasağına ilaveten yaşlılara bir yerden bir yere seyahat etmeleri için izin alma mecburiyeti getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan "Sokağa Çıkma Kısıtlaması ve Yasağı Genelgesi"ne ek bir genelgeyi daha yayımladı. Genelgede, "Çin'in Vuhan şehrinden başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından tedbir amaçlı kararlar alınmıştır. Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden taleplerini iletebileceklerdir. Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan 'Vefa İletişim Merkezleri' tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecektir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, İçişleri Bakanlığı, Wuhan, Güncel

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