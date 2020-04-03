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Yasak kapsamındaki 2 bin 809 kişi Antalya'ya giremedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan, ikameti Antalya'da bulunanlar ve ticari taşımacılık yapan araçlar dışında kente girişlerin yasaklanması kararı kapsamında 2 bin 809 kişinin kente girişine izin verilmedi.

03.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:38
Yasak kapsamındaki 2 bin 809 kişi Antalya'ya giremedi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan, ikameti Antalya 'da bulunanlar ve ticari taşımacılık yapan araçlar dışında kente girişlerin yasaklanması kararı kapsamında 2 bin 809 kişinin kente girişine izin verilmedi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla başlayan uygulamayla, il sınırında 4 olan yol kontrol noktası sayısı 13'e çıkarıldı. Jandarma ve polisin 24 saat aralıksız denetimlerini sürdüğü kontrol noktalarında, seyahat izni olan araçlar ile şehre giriş şartlarını barındıran taşıtlar ve şahıslar dışında kente girişlere izin verilmedi.
Kontrol noktalarında ateşleri ölçülen ve 14 gün evde karantinada kalmaları tebliğ edilen vatandaşlardan, tebligata uyacağını beyan edenlerin kente girişine müsaade edildi.
Jandarma ve emniyete bağlı istihbarat, kaçakçılık, trafik, komando ve köpek unsurlarının da destek verdiği uygulamalarda, güvenlik güçlerince 1211 araçtaki 1706 kişinin ateşleri kontrol edildi.
Şehre giriş şartlarını taşımayan 1179 araç ve bu araçlardaki 2bin 809 kişinin girişine izin verilmeyerek geldikleri yöne dönmeleri sağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Jandarma, Antalya, Güncel
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