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Yasak kararları uygulanmaya başlandı, sokaklar boş kaldı

KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışlar ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

04.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:22
Yasak kararları uygulanmaya başlandı, sokaklar boş kaldı

KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışlar ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş ve çıkışlar ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararı Kocaeli 'de uygulanmaya başlandı. TEM Otoyolu üzerinde bulunan kentin giriş ve çıkış noktalarındaki gişelerde barikat oluşturan polis ve sağlık ekipleri, giriş izni olmayan araçları geri gönderdi. Seyahat izin belgesi bulunan ve yasak kararının dışında kalan istisnai durumları bulunan araçlar ise yapılan sağlık taramasının ardından kente alındı. 20 yaş ve altında bulunan kişiler için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Kocaeli, Güncel
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