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Yasak nedeniyle il değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında iller arasında yolculuğun yasaklanması nedeniyle İstanbul'da yaşayan damat, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki gelini, Tuzla sınırındaki üst geçitten aldı.

06.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:24
Yasak nedeniyle il değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında iller arasında yolculuğun yasaklanması nedeniyle İstanbul 'da yaşayan damat, Kocaeli 'nin Çayırova ilçesindeki gelini, Tuzla sınırındaki üst geçitten aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iller arasında geçişlerin yasaklanması evlenecek çiftleri ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelini il değiştirmeden çare aradı. Aracıyla Kocaeli'ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli'nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.

Üst geçidin ayaklarına konvoylarla gelen damat ve gelin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldiler. Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul'daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çayırova, İstanbul, Kocaeli, Tuzla, Güncel
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