Haberler » 3. Sayfa » Yasak olan yerde yolcu indirdi, kazaya sebep oldu - Haber

Yasak olan yerde yolcu indirdi, kazaya sebep oldu

Bursa-Ankara yolunda terminale girmesi gereken şehirlerarası yolu otobüsü, yasak olmasına rağmen ana yolda yolcu indirince kazaya sebebiyet verdi.

07.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:23Yasak olan yerde yolcu indirdi, kazaya sebep oldu
Bursa- yolunda terminale girmesi gereken şehirlerarası yolu otobüsü, yasak olmasına rağmen ana yolda yolcu indirince kazaya sebebiyet verdi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa istikametinden 'e gelen 42 ER 140 plakalı S.S. idaresindeki yolcu otobüsü ana yol üzerinde yolcu indirmek için durdu. Süleymaniye alt geçidi mevkiinde durarak yolcu indirmek isteyen yolcu otobüsü, sağ şeridi trafiğe kapadı. Bu sırada otobüsün arkasında seyreden Halim H. idaresindeki 16 RT 600 plakalı araç, otobüsün tamamen durması üzerine sol şeride geçmek istedi. Bu sırada sol şeritten hızla gelen Mevlüd D. idaresindeki 16 ACF 721 plakalı araç hızını alamayarak, Halim H. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

İnegöl, Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:02 Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
22:50 Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
22:36 Mıcıra giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
22:34 Alaşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:29 Kocaeli'de ormanlık alanda yangın
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 23:10:55