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Yasak olduğu halde karaca avlayan şüpheli yakalandı

Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele kapsamda denetim gerçekleştirildi.

14.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:43Yasak olduğu halde karaca avlayan şüpheli yakalandı
, ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele kapsamda denetim gerçekleştirildi.
Ekipler nesli tükenme tehdidi altında olan ve koruma altına alınan karaca avlayan bir şüpheliyi tespit edildi.
Şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
Vurulan karaca ile şüpheliye ait tüfeğe el konuldu.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini ifade etti.
Koruma altındaki hayvanların vurulmaması gerektiğini aktaran Deniz, vatandaşların gördüğü her olumsuzluğu yetkililere bildirmesini istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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