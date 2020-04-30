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Yasak öncesi Bursa pazarlarında yoğunluk

Yasak öncesi Bursa pazarlarında yoğunlukBursa'da sokağa çıkma yasağına saatler kala özellikle pazar yerlerinde yoğunluk görüldü.

30.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:20
Yasak öncesi Bursa pazarlarında yoğunluk
Bursa'da sokağa çıkma yasağına saatler kala özellikle pazar yerlerinde yoğunluk görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, alışveriş yapan vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında, gece 24.00 itibariyle uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala Bursa'nın cadde ve sokaklarında hareketlilik gözlendi. Kentin birçok noktasında kurulan pazarlardaki kalabalık da dikkat çekti. İnegöl ilçesindeki pazar yerinde, sosyal mesafe kuralına çoğu kişinin uymadığı gözlendi. Pazar girişinde önlem alan polis ve zabıta ekipleri, sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Hijyen tünelinden geçilerek, pazara alınanlara maske takmaları konusunda da uyarı yapıldı.
İnegöl Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, yasağa saatler kala pazarlarda yoğunluğun yaşandığını belirterek, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu. Yasak öncesi Bursa pazarlarında yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Polis, Bursa, Güncel, Haber

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