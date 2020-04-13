Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar caddelere akın etti Bisikletine binip caddelerde çekirdek yiyerek gezdi Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar adeta sokaklara akın etti.

13.04.2020 02:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:54
Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı
Denizli 'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar caddelere akın etti
Bisikletine binip caddelerde çekirdek yiyerek gezdi
DENİZLİ - Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Vatandaşlar saatler gece yarısını geçmesine rağmen caddeler ve kent meydanlarında gündüz saatleri gibi gezdi.bir vatandaş ise bisikletiyle caddelerde çekirdek yiyerek gezdi.
Türkiye'de 30 büyükşehirde hafta sonu boyunca geçerli olan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Denizli halkı yasağın geleceğini öğrenmesiyle sokaklara akın ederek gıda ve gerekli ihtiyaç malzemelerini temin etmek için marketlere akın etse de iki günlük yasak boyunca sokaklara çıkmadı. Kent genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkan vatandaşlara ise ceza kesildi. Gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar sokaklara akın etti. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında geceleri alışık olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların kimi sahiplendiği hayvanlar ile caddelerde gezerken kimileri ise meydanda sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti. Bir vatandaşın ise bisikletiyle çekirdek yiyerek cadde boyu gezmesi gözlerden kaçmadı. 2 günlük yasak boyunca sadece görevli araçların bulunduğu yollarda ise bir anda yoğun trafik oluştu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alması gözlerden kaçmadı.
"Sağlık açısında iyi oldu"
Vatandaşların sokağa çıkma sebebi olarak bunaldıkları için olduğunu söyleyen Bahattin Akdağ, "Sağlık açısında iyi oldu ama vatandaşlar iki gün boyunca bunaldı" dedi.
ATM'lerden para çekmek için sokağa çıkan bir başka vatandaş Alper Yaz, "Biz 2-3 gündür evde sıkılmıştık. ATM'lerde gündüz saatlerinde çok sıra olur diye çıktık. Ama gecesi olmasına rağmen çok kalabalık" ifadelerini kullandı. Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Galatasaray’ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada Haberler
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada
Haberler ›› genel ››Yasak sona erdi, vatandaşlar soluğu sokakta aldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:41: Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz" - Haberler 03:37: Şişli'de iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Haberler 03:12: Adanalılar yasaktan sonra Şırdancı'ya koştu - Haberler 03:11: Ailesindeki virüs şüphesini sosyal medyadan duyurdu - Haberler 02:51: Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi - Haberler 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı 23:42: Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı - Haberler 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz