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Yasak sonrası Diyarbakır'da hareketlilik

Yasak sonrası Diyarbakır'da hareketlilikDİYARBAKIR'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle yağmurlu havaya ve 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

20.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:57
Yasak sonrası Diyarbakır 'da hareketlilik
DİYARBAKIR'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle yağmurlu havaya ve 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi. Yaya kontrol noktalarında, 'sosyal mesafe' uyarısı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından ilk gün, Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. Yağmurlu havaya ve 'evde kal' çağrılarına rağmen Diyarbakırlılar, dışarı çıktı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla özellikle yayaların yoğun olduğu bölgelerde oluşturulan kontrol noktalarında sosyal mesafenin korunması için uyarı yapıldı. Ateş ölçümü de yapılırken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.
Sur içinde esnaflık yapan Murat Şenyiğit, "2 günlük sokağa çıkma yasağından sonra buraya gelen insanların çoğu alışverişe gelen değil meraklı insanlar" dedi. Yasak sonrası Diyarbakır’da hareketlilik

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Yağmurlu, Güncel
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