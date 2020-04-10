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Yasak sonrası manav kuyruğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy'de bir manavda kuyruk oluştu.

10.04.2020 23:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:15
Yasak sonrası manav kuyruğu
Korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy 'de bir manavda kuyruk oluştu.
İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından vatandaşlar alışveriş yapabilmek için sıraya girdi. İstanbul Bakırköy'de bir manavda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Sebze ve meyvelere adeta akın eden vatandaşların, sosyal mesafe kuralını da gözeterek sıra bekledikleri görüntülere yansıdı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Bakırköy, Güncel
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